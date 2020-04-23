أردوغان يهنئ العالم الإسلامي والشعب التركي برمضان المبارك

قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تهانيه للشعب التركي والعالم الإسلامي، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك في خطاب وجهه للشعب، بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس البرلمان التركي، وعيد السيادة الوطنية والطفولة.

وقال أردوغان، "نستذكر بالرحمة مؤسس الجمهورية التركية أتاتورك وكافة شهدائنا ومحاربينا القدامى".

وأضاف أن الجمهورية التركية تأسست بناء على مفاهيم الوحدة والتعاون والأخوة والتضامن.

ولفت إلى أن عيد الطفولة والسيادة الوطنية يشير إلى القيمة التي منحها الشعب التركي لأطفاله والثقة في شبابه.

وأوضح الرئيس التركي، أن البرلمان الذي تأسس قبل 100 عام، كان مركزا لنضال الأتراك من أجل الحرية في فترة كانت تقبع فيها البلاد تحت الاحتلال.

وفيما يخص جائحة كورونا، أعرب أردوغان، عن إيمانه بأن تركيا ستنتصر على الفيروس "بإذن الله وتوفيقه أولا، ثم ببصيرة وفطنة شعبنا العزيز".