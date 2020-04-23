أعداد المتعافين من كورونا في تركيا تتجاوز 18 ألفا

ارتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا في تركيا، إلى 18 ألفا و491، إثر تماثل ألفين و14 شخصا للشفاء، آخر 24 ساعة.

جاء ذلك في إحصائيات حديثة نشرتها وزارة الصحة التركية، الخميس، أوضحت فيها أن البلاد شهدت 115 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى ألفين و491.

وارتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 101 ألف و790، إثر تشخيص 3 آلاف و116 إصابة جديدة.

كما أُجري 40 ألف و962 اختبارا لكورونا في الساعات الـ24 الأخيرة، ليصل العدد الكلي للاختبارات إلى 791 ألف و906.

وفي تعليقه على معطيات آخر 24 ساعة، قال وزير الصحة فخر الدين قوجه: "وضعنا اليوم أفضل من الأمس، ووصلنا إلى هذه النتيجة بفضل إجراء 791 ألف و906 اختبارات، ليس بينها أي اختبار بطريق المصادفة".

وأضاف قوجه عبر صفحته على تويتر، أنه تم التوصل إلى هذه النتيجة من خلال إجراء مسح شامل لكافة الأشخاص الذين خالطوا المصابين بالفيروس.

وأصاب كورونا، حتى مساء الخميس، أكثر من مليونين و695 ألف شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد على 188 ألفا، وتعافى أكثر من 739 ألفا، وفق موقع "worldmeter" المختص برصد ضحايا الفيروس.