وزيرا الصحة البريطاني والروسي يشكران تركيا على المساعدات الطبية

عبّر وزيرا الصحة البريطاني مات هانكوك، والروسي ميخائيل موراشكو، عن شكرهما لنظيرهما التركي فخر الدين قوجه، على المساعدات الطبية التي قدمتها تركيا لبلديهما في إطار مكافحة وباء كورونا.

وقالت وزارة الصحة التركية في بيان نشرته الخميس، إن الوزير قوجه أجرى اتصالًا هاتفيًا مع نظيره البريطاني، وآخر مرئيًا مع نظيره الروسي.

وأكّد البيان أن هانكوك تقدم بالشكر للحكومة التركية التي أرسلت إلى بريطانيا معدات وقائية كانت بحاجة ماسة إليها في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها بسبب تفشي كورونا.

وبحسب البيان، قال هانكوك لنظيره التركي: "قدمتم مساعدة مهمة جدا إلى بريطانيا، وكانت تركيا أكبر الموردين لنا في هذه المرحلة".

وأشار الوزير البريطاني إلى رغبته في مواصلة التعاون الوثيق بين البلدين في الفترات القادمة.

أمّا وزير الصحة الروسي، فعبّر عن شكره لنظيره التركي حيال المعدات الطبية التي وافقت تركيا على بيعها لروسيا في إطار مكافحة كورونا.

وخلال المحادثات، شدّد وزير الصحة التركي على ضرورة التعاون الوثيق والتضامن بين دول العالم في هذه المرحلة الاستثنائية، وزوّد نظيريه بمعلومات حول الوسائل التي تتبعها تركيا في مكافحة كورونا.

وأكد قوجه أن الحكومة التركية دعت جميع المواطنين الذين لديهم أعراض المرض للذهاب إلى أقرب مستشفى، وحققت نجاحًا كبيرًا بفضل التدابير المبكرة.

ولفت إلى أن تركيا مستعدة للتعاون مع البلدان الأخرى في مكافحة كورونا، واتفق مع نظيريه على تقاسم الخبرات بين العلماء.

ولغاية الخميس، قدّمت تركيا دعمًا لـ53 دولة من ناحية المستلزمات الطبية، بينها ألمانيا والبوسنة والهرسك وكوسوفا وبريطانيا وإيران والصين وجمهورية شمال قبرص التركية وفلسطين وإسبانيا وإيطاليا والصومال وصربيا وتونس.