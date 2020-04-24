تركيا تجلي دفعة جديدة من رعاياها العالقين بالسعودية

أجلت تركيا، الجمعة، دفعة جديدة من مواطنيها العالقين في السعودية، في إطار التدابير المتخذة لمكافحة جائحة كورونا.

وأقلعت طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية، الجمعة من السعودية وهبطت في مطار "أنطاليا" التركي، وعلى متنها 349 راكبا.

وبعد إتمام الإجراءات الروتينية والفحوصات الطبية في المطار، جرى نقل المواطنين بواسطة حافلات إلى ولايتي بوردور (جنوب غرب) وإسبارطا (غرب)، ليخضعوا فيها لحجر صحي مدة 14 يوما.

والخميس، أجلت السلطات التركية 176 مواطنا تركيا في السعودية، عبر طائرة للخطوط الجوية التركية وصلت مطار أنقرة.

وقال نائب وزير الخارجية، رئيس شؤون الاتحاد الأوروبي في الخارجية التركية السفير فاروق قايماقجي، الخميس، إن بلاده أجلت 32 ألف مواطن من 76 دولة جراء تداعيات كورونا.