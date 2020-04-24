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تركيا.. 109 وفيات بكورونا ترفع الحصيلة إلى 2600

ديلي صباح
إسطنبول
نشر في 24.04.2020 19:36
آخر تحديث في 24.04.2020 23:44
تركيا.. 109 وفيات بكورونا ترفع الحصيلة إلى 2600

أعلنت وزارة الصحة التركية، تسجيل 109 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ترفع الحصيلة إلى ألفين و600.

جاء ذلك في إحصائيات جديدة نشرتها وزارة الصحة عبر موقعها الإلكتروني، الجمعة، ونشرها وزير الصحة فخر الدين قوجه عبر تويتر.

وحسب البيانات، بلغ عدد الإصابات المسجلة خلال آخر 24 ساعة 3 آلاف و122 شخصا، لترتفع الحصيلة إلى 104 آلاف و912.

كما تعافى 3 آلاف و246 شخصاً من الفيروس، لتصل الحصيلة إلى 21 ألفا و737. وبذلك تجاوز عدد المتعافين من فيروس كورونا، عدد الإصابات المسجلة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وقال وزير الصحة تعليقا على البيانات الأخيرة إن عدد المتعافين خلال آخر 24 ساعة يشكل 15 في المئة من إجمالي عدد من تماثلوا للشفاء حتى اليوم.

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