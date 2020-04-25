تركيا تجلي دفعة جديدة من المواطنين الراغبين بالعودة من إيطاليا

انطلقت طائرة للخطوط الجوية التركية، الجمعة، من مدينتي روما وميلانو الإيطاليتين وعلى متنها 244 مواطنا عادوا إلى البلاد، ضمن العمليات الجارية لإجلاء الرعايا الأتراك في الخارج المتعلقة بتدابير مكافحة كورونا.

وأوضح مراسل الأناضول، أن الطائرة حطت أولا في مطار ميلانو، لتحمل 168 تركيًا، ثم هبطت في مطار فيوميتشينو بروما، لتقل أيضا 76 مواطنا، وتعود إلى البلاد.

وقال السفير التركي لدى روما مراد سالم أسنلي، إن القافلة تضم طلابا وعمالا.

وأعرب أسنلي، عن أمله بوصول مواطني بلاده سالمين إلى وطنهم، وإمضاء فترة الحجر الصحي دون مشاكل، لدى عودتهم.

وتواصل تركيا إجلاء رعاياها من كافة أنحاء العالم الراغبين في قضاء شهر رمضان وعيد الفطر مع ذويهم.

والخميس، قال نائب وزير الخارجية، رئيس شؤون الاتحاد الأوروبي في الخارجية التركية السفير فاروق قايماقجي، إن بلاده أجلت 32 ألف مواطن من 76 دولة جراء تداعيات كورونا.