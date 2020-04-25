تركيا.. 106 وفيات بفيروس كورونا وعدد المتعافين يتجاوز عدد الإصابات الجديدة

أعلنت وزارة الصحة التركية، تسجيل 106 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، ترفع الحصيلة إلى ألفين و706.

جاء ذلك في إحصائيات جديدة نشرتها وزارة الصحة عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، ونشرها وزير الصحة فخر الدين قوجه عبر تويتر.

وحسب البيانات، بلغ عدد الإصابات المسجلة خلال آخر 24 ساعة ألفين و861 شخصا، لترتفع الحصيلة إلى 107 آلاف و773.

كما تعافى 3 آلاف و845 شخصاً من الفيروس، لتصل الحصيلة إلى 25 ألفا و582. وبذلك تجاوز عدد المتعافين من فيروس كورونا، عدد الإصابات المسجلة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة لليوم الثاني على التوالي.