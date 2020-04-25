خروج 33 ألف مواطن تركي ممن عادوا من الخارج من الحجر الصحي

صرح وزير الشباب والرياضة محمد محرم قصاب أوغلو، السبت، بأن 32 ألفا و668 مواطنا غادروا المساكن الطلابية عائدين إلى منازلهم، بعد انتهاء فترة الحجر الصحي، إثر عودتهم من الخارج.

وأوضح قصاب أوغلو، في بيان، أن 23 ألفا و801 مواطنا، يقضون فترة الحجر الصحي حاليا في مساكن طلابية بـ 76 ولاية.

وكانت وزارة الخارجية التركية أعلنت اليوم ان 40 الف مواطن تركى عادوا من 75 دولة منذ بداية جائحة كوفيد 19.

ولفت الوزير التركي إلى أن حكومة بلاده توفر كافة الاحتياجات لمواطنيها العائدين من خارج الوطن، في المساكن الطلابية التي يقضون فيها فترة الحجر الصحي لمدة 14 يوما، يتم خلالها متابعة أوضاعهم الصحية.

والجمعة، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، تسجيل بلاده 104 آلاف و912 إصابة بفيروس كورونا، بينها ألفان و600 وفاة، فيما تعافى 21 ألفا و737 مصابا.

وحتى صباح السبت، تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا مليونين و837 ألفا حول العالم، توفي منهم أكثر من 197 ألفا، فيما تعافى ما يزيد عن 808 آلاف، وفق موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.