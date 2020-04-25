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عملية ناجحة للقوات التركية ضد مجموعات إرهابية في شمال العراق

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 25.04.2020 14:57
آخر تحديث في 25.04.2020 16:30
مركبة للجيش التركي في الشمال السوري الأناضول مركبة للجيش التركي في الشمال السوري (الأناضول)

تواصل تركيا بنجاح عمليات مكافحة الإرهاب في مناطق شمال سوريا والعراق، فيما تتكبد بي كاكا/ي ب ك الإرهابية الخسائر بشكل متواصل وتعاني من نقص حاد في الرجال.

واليوم، أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 12 إرهابيا من منظمة "بي كا كا" الانفصالية شمالي العراق.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة أن القوات التركية أطلقت عملية في منطقة "هفتانين" شمالي العراق، عقب هجوم شنه مسلحو "بي كا كا" عبر قذائف الهوان استهدفوا فيه أفراد الجيش التركي.

وأضاف البيان أن هجوم الإرهابيين أسفر عن استشهاد جندي وإصابة 3 آخرين حالة أحدهم حرجة.

وأكد أن القوات التركية ردت بشدة على الهجوم، عبر عملية مدعومة بغطاء جوي، دمرت فيها مقرات للمنظمة وحيدت 12 من مسلحيها.

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