في عملية نوعية ضد إرهابيي بي كا كا.. ضبط ذخيرة ومتفجرات جنوب شرقي تركيا

ضبطت قوات الأمن التركية، الجمعة، كميات من الذخيرة والمواد المتفجرة في عملية أمنية استهدفت تنظيم "بي كا كا/ك ج ك" الإرهابي، بولاية هكاري، جنوب شرقي تركيا.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن مديرية الأمن بالولاية، أكد استمرار العمليات الأمنية التي تسعى لوقف أنشطة التنظيم الإرهابي بالمنطقة.

ولفت البيان إلى أن القوات التركية الخاصة قامت بعملية تفتيش في قضاء شمدينلي يوم الخميس 23 أبريل/نيسان الجاري، أسفرت عن ضبط عدد من الأسلحة والذخيرة، والمواد المتفجرة الخاصة بالتنظيم الإرهابي.

وأشار إلى أن الأسلحة كانت مخبأة بأحد الجبال في المنطقة، وأنه تم تصوير العملية بواسطة طائرة مسيرة من الجو.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.