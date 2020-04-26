تركيا.. 99 وفاة بفيروس كورونا وعدد المتعافين يتجاوز عدد الإصابات الجديدة

أعلنت وزارة الصحة التركية، تسجيل 99 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ترفع الحصيلة إلى ألفين و805.

جاء ذلك في إحصائيات جديدة نشرتها وزارة الصحة عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، ونشرها وزير الصحة فخر الدين قوجه عبر تويتر.

وحسب البيانات، بلغ عدد الإصابات المسجلة خلال آخر 24 ساعة ألفين و357 شخصا، لترتفع الحصيلة إلى 110 آلاف و130.

كما تعافى 3 آلاف و558 شخصاً من الفيروس، لتصل الحصيلة إلى 29 ألفا و140. وبذلك تجاوز عدد المتعافين من فيروس كورونا، عدد الإصابات المسجلة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة لليوم الثالث على التوالي.