طائرة إسعاف تركية تصل أنقرة  قادمة من السويد حاملة مواطنا مصابا بكورونا

وصلت طائرة إسعاف تركية إلى مطار العاصمة أنقرة، وعلى متنها المواطن "أمرالله غولوشكن" المصاب بفيروس كورونا.

وكانت الطائرة توجهت إلى السويد، صباح الأحد، بعد أن تلقى وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه طلب مساعدة من ابنة المصاب ليلى، التي أوضحت أن مستشفيات السويد رفضت معالجة والدها.

وحطت طائرة الإسعاف في مطار أسن بوغا في أنقرة، ظهر اليوم.

وبعد إجراء الفحوص الطبية على غولوشكن وأبنائه الثلاثة القادمين معه، تم نقلهم جميعا إلى مستشفى المدينة الطبية بأنقرة.

وفي وقت سابق، أقلعت طائرة الإسعاف التركية من مطار ستوروب بمدينة مالمو السويدية عائدة إلى البلاد، وعلى متنها المواطن "أمرالله غولوشكن" المصاب بفيروس كورونا.