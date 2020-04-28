الخطوط الجوية التركية تمدد تعليق الطيران حتى 28 مايو



أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية، الثلاثاء، تمديد تعليق جميع رحلاتها الخارجية والداخلية حتى 28 مايو/أيار المقبل، ضمن تدابير مكافحة فيروس كورونا.

وأفاد المدير العام للشركة، بلال أكشي، في تغريدة عبر تويتر قائلا: "نعلم أن الأمر صعب لكن للفوز في هذه المعركة يجب علينا الصبر قليلا".

وأضاف أكشي، أنه "للأسف اضطررنا إلى تعليق كافة الرحلات الداخلية والخارجية إلى غاية 28 مايو 2020".

يُذكر أن الخطوط الجوية التركية، علقت رحلاتها الخارجية أول مرة في 17 أبريل/نيسان الحالي، قبل أن تمدد التعليق لاحقا، أما رحلاتها الداخلية فتم تعليقها جزئيا في 29 مارس/ آذار الماضي.

ووفق آخر حصيلة، الثلاثاء، بلغت إصابات كورونا في تركيا، 114 ألفا و653، توفي منهم 2992، بينما تعافى 38 ألفا و809.