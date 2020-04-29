القائمة الرئيسية
تركيا
القائمة الرئيسية

تركيا.. تراجع وفيات كورونا في العناية المركزة من 58 إلى 10 بالمئة

ديلي صباح
إسطنبول
نشر في 29.04.2020 18:21
أسوشيتد برس أسوشيتد برس

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه تراجع وفيات وباء كورونا في العناية المركزة من 58 في المئة إلى 10 في المئة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده قوجه، اليوم الأربعاء، عقب اجتماعه مع أعضاء اللجمة العلمية لمكافحة كورونا.

وأضاف قوجه أن عدد المصابين الموصولين بأنبوب جهاز التنفس الصناعي انخفض من 74 في المئة إلى 14 في المئة.

وأشار قوجه إلى أن تركيا وصلت مرحلة الذروة ثم بدأت في مرحلة بدء تراجع انتشار الوباء محذراً من حدوث موجة تفشي جديدة للوباء حال لم يتم تطبيق التدابير المتخذة ومراعاة التوصيات الصادرة عن وزارة الصحة.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق أعلن وزير التربية التركي ضياء سلجوق، مواصلة التعليم عن بُعد في البلاد...
مختارات