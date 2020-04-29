تركيا.. تراجع وفيات كورونا في العناية المركزة من 58 إلى 10 بالمئة

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه تراجع وفيات وباء كورونا في العناية المركزة من 58 في المئة إلى 10 في المئة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده قوجه، اليوم الأربعاء، عقب اجتماعه مع أعضاء اللجمة العلمية لمكافحة كورونا.

وأضاف قوجه أن عدد المصابين الموصولين بأنبوب جهاز التنفس الصناعي انخفض من 74 في المئة إلى 14 في المئة.

وأشار قوجه إلى أن تركيا وصلت مرحلة الذروة ثم بدأت في مرحلة بدء تراجع انتشار الوباء محذراً من حدوث موجة تفشي جديدة للوباء حال لم يتم تطبيق التدابير المتخذة ومراعاة التوصيات الصادرة عن وزارة الصحة.