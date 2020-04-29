تركيا تعيش الأمل وترى "الضوء في نهاية النفق" في معركتها ضد كوفيد-19

مع تراجع حدة الإصابات بفيروس كورونا، تخطط الحكومة التركية لإعادة الحياة إلى طبيعتها تدريجياً مع إشارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى وجود بارقة أمل عبّر عنها بـ"الضوء في نهاية النفق". وألمح الرئيس إلى أن تركيا قد "تحتفل بمناسبتين" معاً في إشارة إلى نهاية الإغلاق المترافق مع حلول عيد الفطر السعيد.

وتشهد تركيا بالفعل انخفاضاً كبيراً في الإصابات الجديدة بالفيروس المستجد، بينما يتضاعف عدد حالات التعافي من المرض يوماً بعد يوم. وتحدث الرئيس أردوغان عن الأمل بوجود "ضوء في نهاية النفق" بعد سبعة أسابيع فقط من الإبلاغ عن أول حالة لـ كوفيد-19.

وقال أردوغان بعد اجتماعه يوم الاثنين مع الوزراء عبر الفيديو لمناقشة إجراءات مكافحة الوباء، إن حظر التجول سيستمر في نهاية الأسابيع المقبلة، معلناً حظر تجول جديد لمدة ثلاثة أيام ابتداء من 1 مايو في 31 ولاية.

وقال أردوغان: "نأمل أن نتغلب على هذه الكارثة العالمية وأن نحتفل بعيد الفطر احتفالاً مضاعفا"، وقال إن عدد المرضى والوفيات ينخفض يوماً بعد يوم، وأننا نمر بفترة نرى فيها نتائج ملموسة للتدابير المتخذة.

وقال الرئيس إن نائبه فؤاد أوكتاي ينسق برنامج العودة إلى الحياة الطبيعية: "نحن نعد برنامجاً شاملاً للعودة إلى الحياة الطبيعية إذا استمرت النظرة الإيجابية بشأن تفشي المرض". وأوضح أردوغان أن البرنامج سيعلن قريباً.

وكانت تركيا قد أجرت في البداية اختبارات محدودة على العائدين من الخارج أو على من لهم اتصال بالأشخاص العائدين من الخارج. ثم توسعت الاختبارات لاحقاً لتشمل كل من يعاني من أعراض المرض. واليوم، تتعقب الفرق الميدانية التابعة لوزارة الصحة كل من له اتصال بالمرضى لعزلهم بسرعة أكبر.

الشفاء الأول مع البلازما:

تعتمد تركيا في خطتها العلاجية على العديد من الأدوية غير المخصصة لعلاج فيروس كورونا، ولكنها تسمح باستخدامها كجزء من العلاج بسبب عدم وجود لقاح للفيروس. كما تختبر الدولة العلاج بالبلازما الذي نجح في شفاء أول مريض خضع للعلاج التكميلي. وقال البروفيسور "أحمد كيزيلاي"، رئيس جامعة "إينونو" في ولاية ملاطيا الشرقية، إن المريض خرج من وحدة العناية المركزة يوم الثلاثاء. وكان مركز "تورغوت أوزال" الطبي بالجامعة هو أول من طبق العلاج على مريض ذكر يبلغ من العمر 56 عاماً.

وأوضح "كيزيلاي" في حديثه لوكالة أناضول، أنهم بدأوا العلاج بالبلازما في 5 أبريل من خلال تبرع أحد المرضى المتعافين بالبلازما. وأشار إلى أنهم رأوا "العلامات الإيجابية الأولى" في المريض بعد حقنه بها لمدة 72 ساعة، وفي غضون 10 أيام، تم فصله عن الجهاز الذي يزود بالبلازما. وأضاف: "المريض الآن خارج العناية المركزة. وأظهرت اختبارات الدم لديه نتائج سلبيةً تدل على شفائه التام في 13 أبريل". وأكد أن المريض سيبقى في المستشفى من أجل إعادة التأهيل إذ أثر المرض على عضلاته، لكنه الآن "معافى بالكامل" من كوفيد-19.

وتابع "كيزيلاي" بقوله: "لقد سلّمنا البلازما إلى المراكز الطبية الأخرى ونسمع تطورات إيجابية منها أيضاً. سنقوم الآن بجمع البيانات وإجراء تحليل علمي، وتحديد المرضى الذين يستجيبون بشكل أفضل للعلاج بالبلازما".

وبدأ الهلال الأحمر التركي مؤخراً حملة للتبرع بالبلازما للمساهمة في العلاج. وأعلن رئيس المنظمة "كرم كينق" يوم الاثنين أن عدد المتبرعين بلغ 567 بينما يوجد 1066 مريضاً ينتظرون البلازما.

120 اختبار إيجابي للسجناء:

من جانبه، أعلن وزير العدل "عبد الحميد غول" يوم الثلاثاء أن 120 سجيناً ثبتت إصابتهم بالفيروس المستجد حتى الآن، وتم نقلهم جميعاً إلى المستشفيات. وفي حديثه خلال مؤتمر عبر الفيديو مع المسؤولين القضائيين ورؤساء نقابات المحامين، قال "غول" إنه لم يحتج أياً من السجناء لدخول العناية المركزة وأن حالتهم الصحية العامة جيدة. وكانت نتائج الاختبارات الإيجابية للسجناء 17 حالة فقط، بحسب الأرقام الأولى التي صدرت في 13 أبريل / نيسان.

وقال "غول" إن السجناء يخضعون للفحص قبل دخولهم السجن وينقلون إلى المستشفى إذا ظهرت عليهم أعراض المرض. وقال إنهم وضعوا سجناء جدد في الحجر الصحي لمدة 14 يوماً قبل إضافتهم إلى عامة السجناء.

وبدأ في الأسبوع الماضي، حوالي 90.000 سجين بمغادرة السجون بعد صدور قانون جديد يهدف إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون وحماية النزلاء من الفيروس القاتل. وينص التشريع على الإقامة الإلزامية في المنزل للسجناء الذين تزيد أعمارهم عن 65 سنة، والنساء اللواتي لديهن أطفال في سن 6 أعوام وأقل، إلى جانب السجناء الذين لا يمكنهم رعاية أنفسهم ويحتاجون إلى رعاية خاصة.