تركيا.. 89 وفاة بفيروس كورونا وعدد المتعافين يتجاوز عدد الإصابات الجديدة

أعلنت وزارة الصحة التركية، تسجيل 89 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في أقل حصيلة منذ 8 أبريل الجاري، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى ثلاثة آلاف و81.

جاء ذلك في إحصائيات جديدة نشرتها وزارة الصحة عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، ونشرها وزير الصحة فخر الدين قوجه عبر تويتر.

وحسب البيانات، بلغ عدد الإصابات المسجلة خلال آخر 24 ساعة ألفين و936 شخصا، لترتفع الحصيلة إلى 117 ألفا و589.

كما تعافى 5 آلاف و231 شخصاً من الفيروس، لتصل الحصيلة إلى 44 ألفا و22. وبذلك تجاوز عدد المتعافين من فيروس كورونا، عدد الإصابات المسجلة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وفي تعليقه على الإحصائيات أشار وزير الصحة التركي إلى أن عدد المتعافين حتى الآن يشكل أكثر من ثلث إجمالي الحالات المسجلة.