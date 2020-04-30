تركيا تجلي مواطنين من روسيا عالقين بسبب جائحة كورونا

أجلت تركيا، الأربعاء، 161 مواطناً من روسيا، وهبطت طائرتهم في مطار "طرابزون" التركي ثم تم نقلهم إلى سكن طلابي في ولاية طرابزون شمالي تركيا، ليخضعوا فيها لحجر صحي مدة 14 يوما.

كما تم إجلاء 333 مواطناً آخرين من روسيا، وهبطت الطائرة التي تقلهم في مطار "أوردو ـ غيرسون" التركي.

وبعد إتمام الإجراءات الروتينية والفحوصات الطبية في المطار، جرى نقل المواطنين بواسطة حافلات إلى سكن طلابي في ولاية أوردو شمالي تركيا، ليخضعوا فيها لحجر صحي مدة 14 يوما.



وفي 18 أبريل/نيسان الجاري، أطلقت تركيا عملية إجلاء واسعة النطاق لاستقدام قرابة 25 ألفاً من مواطنيها من مجموع 59 دولة، لقضاء رمضان وعيد الفطر مع ذويهم.



وأوضح نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، في تغريدة على تويتر، أن عملية الإجلاء الواسعة التي تم إطلاقها، تجري بالتنسيق بين وزارات الخارجية، والداخلية، والنقل والبنى التحتية، والصحة، والشباب والرياضة، والولايات المعنية.