تركيا.. 93 وفاة بفيروس كورونا وعدد المتعافين يتجاوز عدد الإصابات الجديدة

أعلنت وزارة الصحة التركية، تسجيل 93 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ترفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى ثلاثة آلاف و174.

جاء ذلك في إحصائيات جديدة نشرتها وزارة الصحة عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، ونشرها وزير الصحة فخر الدين قوجه عبر تويتر.

وحسب البيانات، بلغ عدد الإصابات المسجلة خلال آخر 24 ساعة ألفين و615 شخصا، لترتفع الحصيلة إلى 120 ألفا و204.

كما تعافى 4 آلاف و846 شخصاً من الفيروس، لتصل الحصيلة إلى 48 ألفا و886. وبذلك تجاوز عدد المتعافين من فيروس كورونا، عدد الإصابات المسجلة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وفي تعليقه على الإحصائيات قال وزير الصحة التركي إلى أن عدد المتعافين مستمر في الارتفاع مع انخفاض أعداد الحالات بوحدات العناية المركزة والحالات الموصولة بجهاز التنفس الصناعي.

وأشار قوجه إلى أن عدد حالات الكشف التي تم إجراؤها حتى اليوم جاوزت المليون.