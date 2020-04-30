طائرة محملة بمساعدات طبية تركية تصل جنوب إفريقيا

وصلت طائرة محملة بمساعدات طبية تركية إلى دولة جنوب إفريقيا، في إطار دعم أنقرة لجهود مكافحة فيروس كورونا.

وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، الخميس، أن طائرة شحن من طراز "A-400M"، تابعة لقواتها المسلحة، وصلت إلى جنوب إفريقيا.

وأوضح البيان، أن المساعدات الطبية، تم إعدادها بناء على توجيهات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

والطائرة المحملة بمستلزمات طبية، أقلعت، مساء الأربعاء، من مطار "أركيليت"، في ولاية قيصري (وسط).

جدير بالذكر أن تركيا أرسلت مستلزمات طبية إلى 54 دولة لدعم جهود مكافحة جائحة كورونا في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا.

وحسب بيانات المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن جنوب إفريقيا تحل ثانيا بعد مصر في قائمة أعلى الإصابات بكورونا على مستوى القارة السمراء، إذ سجلت 5 آلاف و350 إصابة حتى عصر الخميس.