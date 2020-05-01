الصيدليات التركية وزعت 40 مليون كمامة على المواطنين مجانا

قال رئيس اتحاد الصيادلة الأتراك، أردوغان تشولاك، إن الصيدليات في البلاد ووزعت حوالي 40 مليون كمامة على المواطنين، بشكل مجاني.

وأضاف تشولاك في تصريح، أن العالم بأسره يمر بمرحلة حرجة جدا، حيث تأخرت الصين في إعلان ظهور الفيروس، الأمر الذي أدى إلى تأخر منظمة الصحة العالمية في تصنيفه كوباء عالمي.

وأكد على حسن إدارة تركيا لأزمة كورونا، وأن الصيدليات تؤدي دورا كبيرا في هذا الإطار من حيث تأمين الأدوية، والكمامات.

ولفت إلى أنه تم توزيع 55 مليون كمامة على الصيدليات في إطار خطة الحكومة التركية لتوزيعها على المواطنين مجانا.

وأوضح أن الصيدليات وزعت حتى الآن حوالي 40 مليون كمامة على المواطنين، بشكل مجاني.

وأشار إلى أن بلاده كانت تنتج حتى 11 مارس/ آذار الماضي، موعد تسجيل أول إصابة بكورونا في تركيا، حوالي 500 ألف كمامة يوميا، ثم بدأ العدد يرتفع تدريجيا، إلى أن وصل لغاية 12 مليون كمامة يوميا، في الوقت الحالي.