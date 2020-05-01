القوات التركية تضبط أسلحة جنوب شرقي البلاد وشمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر جنوبي شرقي البلاد، وشمالي سوريا.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة، أن قوات حرس الحدود في بلدة شمدنلي بولاية هكاري (جنوب شرق)، تعاملت مع 4 مشتبهين بالمنطقة يعتقد أنهم مهربون.

وأوضحت أن القوات التركية عثرت خلال أعمال البحث والتمشيط، على بندقيتين آليتين، و29 بندقية شبه آلية، و17 مسدسا، بمنطقة قريبة من نقطة حدودية.

وفي السياق نفسه، أكدت الوزارة، أن الجيش التركي عثر خلال أعمال التمشيط على بندقيتين من طراز "إم-16"، وبندقية كلاشنكوف، وقاذفة صواريخ محمولة، و15 قنبلة يدوية، و4 جعب، و18 مخزن ذخيرة، في منطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر ذاته، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مع روسيا في 22 من الشهر ذاته.