تركيا تُجلي 70 ألفا من رعاياها في 101 دولة

قال نائب وزير الخارجية التركي، ياووز سليم كيران، إن بلاده أجلت حوالي 70 ألفا من رعاياها في 101 دولة في شتى أرجاء العالم، في ظل تفشي جائحة كورونا.

جاء ذلك في كلمة له، خلال مشاركته في بث مباشر عبر الإنترنت نظمته لجنة التوجيه الوطني التركية الأمريكية (غير حكومية).

وأفاد كيران أن تركيا اتخذت موقفا مثاليا بين دول العالم من حيث مساعدتها لبقية البلدان في مكافحة فيروس كورونا، وتلبية نداء رعاياها العالقين في دول أخرى من خلال تنظيم رحلات خاصة لإعادتهم إلى ديارهم.

وأشار إلى أن "تركيا تلقت طلبات مساعدة من 126 دولة حول العالم، في الآونة الأخيرة، ما يعكس مكانتها لدى بقية الدول. سنخرج من هذه المحنة بشكل أقوى من ذي قبل".

وأوضح أن بلاده أرسلت ثاني دفعة مساعدات طبية إلى الولايات المتحدة، الجمعة، مضيفا أن السفير الأمريكي أبلغه أن "هذه المساعدات تتمتع بمكانة استثنائية ليس في نظر واشنطن فقط، إنما في قلوب الشعب الأمريكي أجمع".

ووصلت الجمعة، ثاني طائرة شحن عسكرية تركية محملة بمساعدات طبية إلى الولايات المتحدة.

وسابقا، أرسلت تركيا مساعدات مماثلة إلى عشرات الدول، من بينها إسبانيا وإيطاليا وبريطانيا وصربيا وكوسوفا والبوسنة والهرسك وشمال مقدونيا والجبل الأسود وليبيا والصومال وجنوب إفريقيا.