أعداد المتعافين من كورونا في تركيا تتجاوز إجمالي الإصابات لأول مرة

قال وزير الصحة التركي، فخرالدين قوجه، اليوم الأحد، إن وزارته سجلت 61 حالة وفاة بفيروس كورونا في البلاد في انخفاض ملحوظ، في حين تجاوز عدد المرضى الذين تم شفائهم عدد المرضى الحاليين للمرة الأولى.

وبلغ عدد المرضى الذين تم شفاؤهم في تركيا نحو 63,151، مع تسجيل 4,892 حالة شفاء أخرى اليوم الأحد، بينما تم إجراء نحو 24,001 فحصا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال قوجه في تغريدة على تويتر "سنحقق نتائج أفضل إذا واصلنا الالتزام بالتدابير الاحترازية".

وارتفع إجمالي عدد الوفيات نتيجة الفيروس في البلاد إلى 3,397 بوفاة 61 شخصًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لبيانات وزارة الصحة.

وتجاوزت تركيا اليوم حاجز المليون اختبار للكشف عن الفيروس.

وقد سجلت الدولة نحو 1670 إصابة جديدة لترفع حصيلة الإصابات إلى 126 ألفا و45، بينما بلغ عدد المرضى الذين ما زالوا في العناية المركزة 1424.

وفرضت تركيا حظر تجوال لمدة ثلاثة أيام عبر 31 ولاية ابتداء من الساعة 12:01 صباحًا يوم الجمعة في محاولة لوقف انتشار الفيروس التاجي.

وبحسب وزارة الداخلية، فإن المخابز والمستشفيات والصيدليات وأماكن العمل التي تنتج منتجات صحية ولوازم طبية ستستمر في العمل، فيما يُعفى العمال في القطاعات التي تعتبر ضرورية من حظر التجول.