الداخلية التركية تعلن تحقيق نتائج إيجابية في معركتها مع كورونا

أشادت الداخلية التركية، بالنتائج الإيجابية التي حققتها البلاد في حربها ضد فيروس كورونا، محذرة من التراخي في الالتزام بالتدابير.

وقالت الوزارة في بيان، الأحد: "نتائج مكافحة كورونا الإيجابية يجب ألا تدفعنا للتراخي في الالتزام بالتدابير لأن خطر الفيروس ما يزال قائما".

كما دعا البيان، المواطنين إلى مواصلة الالتزام بالعزلة ومبدأ التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

وأعلنت الداخلية "رفع الحجر الصحي عن 247 منطقة سكنية في 54 ولاية".

وأوضح البيان، أن "المواطنين التزموا بدرجة عالية خلال حظر التجول الذي ينتهي مساء الأحد في 31 ولاية".

وتابع: "تم اتخاذ إجراءات قضائية أو إدارية بحق 27 ألفا و828 مخالفا لقرار حظر التجول منذ بداية تطبيقه جزئيا في 30 أبريل (نيسان) الماضي وإلى اليوم".

ووفق آخر حصيلة، بلغت إصابات كورونا في تركيا، 126 ألفا و45، توفي منهم 3 آلاف و397، بينما تعافى 63 ألفا و151.

وحتى مساء الأحد، تجاوز عدد المصابين بالفيروس، 3 ملايين و542 ألفا في العالم، توفي منهم ما يزيد على 247 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و148 ألفا، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.