أردوغان يعلن تفاصيل أول مرحلة من رفع قيود "كورونا"

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الحكومة وضعت خطة لتخفيف قيود مكافحة فيروس كورونا، والعودة إلى الحياة الطبيعية بشكل تدريجي.

جاء ذلك في كلمة موجهة إلى الشعب، الاثنين، عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأوضح الرئيس أردوغان أنه سيتم رفع القيود المفروضة بسبب "كورونا" بشكل تدريجي خلال مايو ويونيو ويوليو.

وقال: "سنواصل تطبيق حظر التجول نهاية الأسبوع الجاري"، مبيناً أنه سيسمح للمسنين فوق 65 عاماً ولمن هم دون 20 عاماً بالخروج لثلاث ساعات في أحد يومي الحظر.

كما أعلن رفع قيود الدخول والخروج بين 7 ولايات اعتبارا من منتصف ليل الاثنين-الثلاثاء.

وأشار إلى أن مراكز التسوق ستفتح أبوابها اعتبارا من 11 مايو شريطة الالتزام بالتدابير، إضافة إلى فتح صالونات الحلاقة والتجميل.