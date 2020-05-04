"أسيلسان" التركية تنجح في اختبار نظام المراقبة البحرية " الأخطبوط"

أكملت شركة "أسيلسان" التركية للصناعات العسكرية الإلكترونية بنجاح، اختباراتها بخصوص نظام مراقبة بحرية يحمل اسم "الاخطبوط - عين البحر".

وبحسب معلومات حصلت عليها الأناضول، فأن أسيلسان طورت نظام المراقبة الجديد، لتلبية احتياجات قيادة القوات البحرية لأنظمة مراقبة الكترونية.

وعلمت الأناضول أن نموذجين من النظام المذكور، استخدما في سفينتين من طراز "ميلغم3" و"ميلغم4"، بغية التجربة.

وبدأت أسيلسان بالعمل على تطوير النظام الجديد فعليا في عام 2015، بإمكاناتها المحلية، حيث تم تصميمه وتطويره بشكل مطابق للمعايير الدولية.

وعقب البدء بالإنتاج التسلسلي، ستتمكن كافة السفن الحربية والسفن الأخرى، باستخدام نظام المراقبة الجديد.

وشركة "أسيلسان" التي تشتهر بصناعة أنظمة وأجهزة إلكترونية مختلفة، تأسست عام 1975 بمبادرة من "مؤسسة تعزيز القوات المسلحة التركية"، بهدف تلبية احتياجات الجيش التركي في مجال أجهزة الاتصالات.

وباتت أسيلسان التي برزت في تطوير أنظمة ومنتجات، مستخدمة تقنيات دقيقة، تسهم في الاقتصاد التركي، من خلال تصديرها لمنتجاتها خارج البلاد.