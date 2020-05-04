تركيا.. إصابات كورونا الجديدة في انحدار مستمر والمتعافون في تزايد

أعلنت وزارة الصحة التركية، الاثنين، ارتفاع حصيلة متعافي فيروس كورونا إلى 68 ألفا و166.

وأظهرت معطيات نشرتها الوزارة بموقعها الرسمي، أن 5015 مصابًا بالفيروس تعافى خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت نفس المعطيات أن البلاد سجلت 1614 إصابة جديدة بكورونا، لترتفع الحصيلة إلى 127 ألفا و659.

وأشارت إلى تسجيل 64 وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 3 آلاف و461.

ولفتت إلى إجراء 35 ألفا و771 فحصا للكشف عن كورونا، لترتفع الحصيلة إلى مليون و171 ألفا و138.

وذكرت أن 1384 مصابًا يرقدون بوحدات العناية المركزة، و727 مريضاً موصولين بأجهزة التنفس الصناعي.

وتعليقا على أرقام اليوم، غرد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه عبر تويتر، قائلا: "عدد الإصابات بكورونا انخفض رغم زيادة الفحوصات بنحو 11 ألفا عن الأحد".