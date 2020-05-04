تركيا.. تضافر الجهود لإنتاج مقاتلة وطنية محلية من الجيل الخامس

تتضافر جهود الصناعات المحلية التركية لانتاج مقاتلة وطنية جديدة، ضمن المشروع الذي تنفذه رئاسة الصناعات الدفاعية التابعة لرئاسة الجمهورية بهدف إنتاج طائرة حربية من الجيل الخامس.

وفي تصريح للأناضول قال أحمد حمدي أطالاي، مدير عام شركة الصناعات الإلكترونية الجوية (هوالسان) إن مشروع المقاتلة المحلية الجديدة يمثل فخراً لتركيا.

وأوضح أطالاي أن هناك عدة دول تنتج مثل هذا النوع من الطائرات وأن تركيا أيضاً ستنضم إلى تلك الدول.

**حاسوب طائر

وأضاف أن المشروع سيستغرق سنوات طويلة للوصول إلى المستوى المطلوب وأن المقاتلة الجديدة يمكن اعتبارها "حاسوبا طائرا" كونها من الجيل الخامس.

ولفت أن "البرمجة في نظام الطائرة مكونة من حوالي 20 مليون سطر، وتضم مئات البرمجيات التي تعمل معاً، ولذلك يمكن اعتبار المقاتلة "حاسب آلي طائر"، وشركة هوالسان من اللاعبين الرئيسيين في المشروع".

وتابع " نفذنا مشروعات برمجة كثيرة في السابق.. كتبنا أكوادا مكونة من 10 ملايين سطر لنظام Advent الحربي، و15 مليون سطر لنظام المعلومات بالقوات الجوية".

وأضاف "لدينا خبرة كبيرة في إنتاج البرمجيات ومواءمتها للعمل معاً بكفاءة عالية.. كما أن قدراتنا في مجال محاكاة الطائرات ستحقق إسهامات مهمة في مشروع المقاتلة الوطنية، كوننا من الشركات الكبرى في العالم في قطاع محاكاة الطائرات".

وأردف "أنتجنا نماذج محاكاة للعديد من الطائرات مثل إف-16 وطائرات التدريب، والمروحيات، إضافة إلى العديد من مركبات برية متنوعة".

**إدارة برمجة خاصة

وقال أطالاي إن شركة هوالسان لم يكن لها دور في المشروع سابقا بسبب تركيزه على مفهوم التصميم الميكانيكي، والآن يتم الحديث عن القسم التكنولوجي والبرمجي للمشروع وهنا ظهر دور الشركة".

وأضاف أن المشاورات بين الشركاء في المشروع وهم رئاسة الصناعات الدفاعية، والقوات الجوية، وشركة الصناعات الجوية والفضائية (توساش) أسفرت عن اتخاذ قرار بإشراك شركة هوالسان أيضاً.

ولفت إلى أن "الشركة أسست إدارة خاصة بهذا المشروع فقط يترأسها أحد مهندسي الشركة الذي عمل قبل ذلك في مشروع المقاتلة إف-35 ومشاريع للقوات الجوية التركية. لذلك أعتقد أننا سنقدم إسهامات مهمة للمشروع".

- تشكيل فريق العمل

وذكر أطالاي أنهم بدؤوا بتشكيل فريق عمل متكامل للمشروع.

وأوضح أن "مشروعا لكتابة أكواد من 20 مليون سطر يتطلب فريقا مكونا من 400 إلى 500 مهندس".

وأضاف أن الفريق يعمل الآن داخل شركة هوالسان إلا أنه سينتقل قريباً إلى المبنى الذي سيتم تأسيسه داخل شركة الصناعات الجوية والفضائية (توساش) وسيعمل به كامل فريق مشروع المقاتلة الوطنية.