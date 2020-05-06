الداخلية التركية تعلن ضوابط فتح صالونات الحلاقة في 11 مايو

أعلنت وزارة الداخلية التركية أن صالونات الحلاقة ومراكز التجميل ستفتح أبوابها اعتبارا من 11 مايو، في إطار خطة لتخفيف قيود مكافحة فيروس كورونا.

وأرسلت الداخلية الأربعاء، تعميما إلى الولايات ينص على أن صالونات الحلاقة والتجميل ستبدأ العمل من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.

وأوضح التعميم أن صالونات الحلاقة ومراكز التجميل ستستقبل الزبائن شرط الالتزام بقواعد النظافة وتطبيق نظام المواعيد.

ويلزم التعميم العاملين في الصالونات بوضع الكمامات، أما الزبائن فيمكنهم خلع الكمامات إذا كانت الخدمة التي سيحصلون عليها لا تتم إلا بإزالة الكمامة.

وبموجب التعميم يجب على الصالونات ومراكز التجميل استعمال المستلزمات المستخدمة في قص الشعر وغسيله وصباغته لمرة واحدة، لاسيما المنشفة والمريول.

ويحظر التعميم على الحلاقين استخدام شفرة وموس الحلاقة مؤقتًا، ويفرض عليهم حلاقة اللحية بماكينة الحلاقة.

وبموجب التعميم، لن تقدم مراكز التجميل النسائية خدمات العناية بالبشرة والماكياج بشكل مؤقت.

والاثنين، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الحكومة وضعت خطة لتخفيف قيود مكافحة فيروس كورونا، والعودة إلى الحياة الطبيعية بشكل تدريجي.

وأعلن رفع قيود الدخول والخروج من وإلى 7 ولايات اعتبارا من منتصف ليل الإثنين/ الثلاثاء، كخطوة أولية.

والأربعاء، أعلنت وزارة الصحة التركية، ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا، إلى 78 ألفا و202، إثر تسجيل 4 آلاف و917 حالة شفاء.