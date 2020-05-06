تركيا تعلن السيطرة على وباء كوفيد-19 وتطبيق إستراتيجية جديدة

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، أن بلاده سيطرت على وباء كوفيد-19، مؤكداً أن تركيا أتمت المرحلة الأولى من مكافحة التهديد المتمثل بفيروس كورونا المستجد.

وقال قوجه، في مؤتمر صحفي الأربعاء: "لقد سيطرنا على الوباء لكن الحقائق المتعلقة بالفيروس لم تتغير بعد، وستبقى المنازل أكثر الأماكن أماناً".

وأَضاف: "أكملت بلادنا المرحلة الأولى من مكافحتها ضد كورونا"، معتبراً في الوقت نفسه أن خطر الفيروس لم يختف تماما، وأن إزالة التهديد تتحقق مع عزل وعلاج آخر ناقل للفيروس.

وحول المرحلة التالية من مكافحة الوباء، أكد وزير الصحة التركي أن بلاده لن تخفض عدد الفحوص في هذه المرحلة.

وأكد أن "الهدف في المرحلة الأولى كان يتمثل بالسيطرة على الفيروس، واستراتيجيتنا في المرحلة التالية هي ضبط الحياة الاجتماعية. نتجه نحو أسلوب حياة حر لكن حذر".

ودعا إلى اعتياد "حياة اجتماعية منضبطة" مع إبقاء الإجراءات لتجنب موجة عدوى جديدة.

واذا كانت المراكز التجارية ستعاود نشاطها اعتبارا من الاثنين، فإن المطاعم والمقاهي داخلها ستظل مغلقة، وفق ما أورد الوزير الذي تحدث عن "حياة اجتماعية تخضع للمراقبة".