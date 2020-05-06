تشاوش أوغلو: 128 دولة طلبت مساعدات طبية من تركيا

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، أن 128 دولة طلبت من تركيا مستلزمات طبية على شكل منح أو صادرات، على خلفية وباء كورونا، وأن الأخيرة قامت بتلبية احتياجات نحو نصف هذه الدول.

وخلال مشاركته الأربعاء، في برنامج على قناة "تي في100" المحلية، قال تشاوش أوغلو إن تركيا تلقت طلبات مساعدة من ثلثي دول العالم، وهذا الأمر يدل على أنها مصدر موثوق.

وأوضح أنه "لغاية اليوم تقدمت 128 دولة بطلب مساعدة إلى تركيا للحصول على مستلزمات طبية على شكل منح أو تصريح للتصدير. ولبّينا طلبات النصف تقريبًا".

ولفت إلى أن تركيا تشارك مع كافة دول العالم خبرتها وتجربتها فيما يتعلق بتقديم الخدمات الصحية لجميع مواطنيها دون أي تمييز في الوقت الذي تضع فيه العديد من البلدان شروطًا للعلاج.

وأكّد الوزير التركي أن منظمة الصحة العالمية والمجتمع الدولي والدول الأخرى، في مقدمتها الولايات المتحدة، تشير إلى تركيا كدولة نموذجية في هذا الصدد.

وشدّد على أن هذه المساعدات ستساهم مستقبلًا في أن تكون تركيا بمثابة ماركة باعتبارها مصدرا موثوقا به.