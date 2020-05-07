تركيا تجلي أوكرانيين من الأرجنتين والبرازيل بعد رفض 6 دول

أعلنت السفارة الأوكرانية بأنقرة، أن الخطوط الجوية التركية أجلت 9 من مواطنيها في الأرجنتين والبرازيل، بعد رفض 6 بلدان لذلك، في إطار إجلاء الدول لرعاياها حول العالم جراء تداعيات فيروس كورونا.

السفير الأوكراني بأنقرة أندري سيبيها، قال إن كييف أجرت مباحثات مع 6 بلدان لإجلاء مواطنيها من البرازيل والأرجنتين، بعد أن تقطعت بهم السبل جراء توقف الرحلات الدولية بسبب كورونا.

وأضاف في تصريحات للأناضول، أن تلك البلدان (لم يذكرها) رفضت إجلاء الأوكرانيين، فيما رحبت أنقرة بعرض كييف.

وأوضح أن تركيا أجلت المواطنين الأوكرانيين، عبر رحلة خاصة على متن طائرة خطوطها الجوية، خُصصت لإجلاء الرعايا الأتراك من العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وأعرب السفير الأوكراني عن شكره لوزارة الخارجية التركية، ونظيره التركي في بوينس آيرس فورال ألطاي، على ما بذلوه من جهد لتسهيل إجلاء مواطني بلاده هناك.

وأشار إلى أن الأوكرانيين الـ 9، أحضروا إلى إسطنبول، ومن ثم تم إرسالهم عبر رحلة بحرية إلى بلادهم.

وأفاد أن سفارة كييف لدى أنقرة، أجلت حتى الآن قرابة 3 آلاف أوكراني من مختلف دول العالم، بدعم وجهود من الجانب التركي.

جدير بالذكر أن تركيا تصدرت قائمة البلدان التي أجلت رعاياها من الدول التي تعاني انتشارا واسعا لفيروس كورونا، عبر رحلات عدة، بل وطائرات إسعاف خاصة لإحضار المصابين من مختلف مناطق العالم.