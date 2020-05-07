تركيا تعاود مسار الانخفاض في الحصيلة اليومية للوفيات والإصابات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية، الخميس، تسجيل 57 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع الحصيلة إلى 3641. فيما سجلت 1977 حالة إصابة جديدة بالفيروس، لتصل الحصيلة إلى 133 ألفاً و722.

ومقارنة بأرقام أمس الأربعاء، فإن الخميس شهد عودة إلى مسار الانخفاض في تسجيل الإصابات والوفيات الجديدة في البلاد.

وعلق وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، على الأرقام الجديدة قائلاً: "هناك تراجع في أعداد الوفيات ومرضى العناية المركزة مقارنة بالأربعاء". وأضاف: "علينا الإصرار في مكافحة كورونا والقضاء عليه من خلال التدابير"

وأكد الوزير قوجه أن عدد اختبارات الكشف عن فيروس كورونا سيبلغ قريباً مليوناً ونصف مليون.