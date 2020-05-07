تركيا: حصلنا على تأكيد خطي من بريطانيا بعدم وجود مشاكل بالمنتجات الطبية المرسلة

أفادت وزارة الصحة التركية، الخميس، أن بريطانيا أكدت عدم وجود أي مشكلة متعلقة بالمنتجات الطبية المرسلة من أنقرة إليها

وتطرقت الوزارة، في بيان صادر عنها، إلى تداول الإعلام البريطاني أنباء حول "عدم مطابقة الألبسة الواقية، التي أرسلتها تركيا إلى المملكة المتحدة، للمواصفات".

وذكرت أن تركيا منحت بريطانيا في 7 أبريل/ نيسان الماضي، 100 ألف بدلة واقية، و100 ألف كمامة جراحية، إضافة إلى 50 ألف كمامة من نوع N95 .

وأفاد البيان أن تركيا أبرزت لبريطانيا مسبقا شهادات CE وISO التي تحملها المنتجات المقدمة.

ولفت إلى أن جميع هذه المنتجات أُرسلت إلى المملكة المتحدة بعد موافقة إدارة نظام الصحة العامة، وبالتنسيق مع خدمة الصحة الوطنية البريطانية.

وأضاف البيان أنه "بعد التواصل مع السلطات البريطانية، قام مسؤولو خدمة الصحة الوطنية بإطلاعنا، مؤكدين عبر تصريح خطي، عدم وجود أي مشاكل تتعلق بالمنتجات التي أرسلتها تركيا".

وأوضح أنه تم طلب معلومات وتوضيح حول الأمر من السلطات المعنية في بريطانيا، مع خطاب رسمي عن طريق وزارة الخارجية.

وفي وقت سابق الخميس، أكد نائب وزير الخارجية التركي ياووز سليم ، عدم وجود أي مشكلة في المواد الطبية التي باعتها تركيا أو قدمتها مجانًا، وأنها كلها متوافقة مع المعايير الدولية.

وفي الآونة الأخيرة، أرسلت تركيا مساعدات مماثلة إلى نحو 60 دولة، بينها الولايات المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وبريطانيا وصربيا وكوسوفا والبوسنة والهرسك وشمال مقدونيا والجبل الأسود وليبيا وفلسطين وجنوب إفريقيا.