"TR-C 19".. دواء تركي لمعالجة مرضى كورونا ينتظر الترخيص الرسمي

طورت جامعة العلوم الصحية التركية، بالتعاون مع شركة "VSY" لصناعة الأدوية والتكنولوجيا الحيوية، دواء جديدا لفيروس كورونا أطلق عليه اسم ""TR-C 19، على أن يتم ترخيصه رسميا في أقرب وقت.

وأوضح البروفسور "جودت أردول" رئيس جامعة العلوم الصحية للأناضول، أن العلاج سيكون جاهزا لإعطائه للمرضى المتطوعين على أن يتم ترخيصه في أقرب وقت.

وأضاف أن العالم يعمل بأقصى سرعته لإيجاد علاج لفيروس كورونا الذي يهدد صحة جميع المجتمعات، وأن تركيا أيضا خطت خطوات هامة في هذا الاتجاه.

وأكد أردول أنهم يمرون اليوم باختبار هام ومنعطف تاريخي في التعاون بين الجامعات وشركات صناعة الأدوية، مشيرا انهم يواصلون العمل لإيجاد العلاج دون كلل لتقديم أحد الأمثلة النادرة على المسرح العالمي، على التضامن والتعاون بين الدولة والشعب عبر المؤسسات العامة والخاصة.

وأشار البروفيسور أن أسرة جامعة العلوم الصحية التركية بالتعاون مع وزارة الصحة التركية، أظهرت أن الدفاع عن الوطن لم يكن على خط المواجهة فقط، لافتا أن أعضاء هيئة التدريس كانوا في الصفوف الأولى بمكافحة وباء كورونا.

ولفت أنهم قاموا بتسريع أنشطتهم في مجال البحث والتطوير لمراقبة الوباء والسيطرة عليه لخدمة الأمة حتى وصلوا لمرحلة إنتاج علاج " "TR-C 19.

وأردف أن الدواء الذي تم إنتاجه باسم "TR-C 19" تمكن من تحييد فيروس كورونا تم عزله في وقت سابق بالمختبر، وقد أصبح جاهزًا لتطبيقه على المرضى المتطوعين المصابين بالفيروس.

وتابع أردول: "ننتظر صدور التصاريح اللازمة في هذا الصدد، ونخطط لترخيص TR-C 19 خلال فترة قصيرة".

وأعرب رئيس جامعة العلوم الصحية التركية عن شكره لجميع المشاركين والمساهمين في تحقيق هذا الإنجاز.

بدوره قال رئيس مجلس إدارة شركة "VSY" لصناعة الأدوية والتكنولوجيا الحيوية، أرجان وارليباش، إن شركته قدمت كل إمكاناتها في سبيل تخلص تركيا من هذه الأيام الصعبة بسبب وباء كورونا.

وأشار إلى أن شركة "VSY" تقدم من خلال منتجاتها خدمات صحية متواصلة في 66 دولة حول العالم، وأنها قوية في مجال البحث والتطوير والابتكار.

وعبّر وارليباش عن سعادته الكبيرة حيال تمثيل تركيا في مختلف أنحاء العالم عبر المشاريع الناجحة التي تنجزها الشركة.

وأكّد أن "TR-C 19" يعد من أهم مشاريع الشركة باعتباره يخص وباء كورونا الذي يشكل تهديدًا على الصحة العالمية.

وأشاد بالتعاون وتضافر الجهود بين شركته وجامعة العلوم الصحية التركية في تحقيق هذا الإنجاز خلال فترة قصيرة.

وتابع وارليباش: "آمل أن يكون دواء TR-C 19 وصفة فعالة في ضمان تعافي مرضانا".