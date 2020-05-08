استمرار تراجع الوفيات والإصابات بكورونا في تركيا

واصلت تركيا، الجمعة، تسجيل تراجع في عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة، تسجيل 3 آلاف و412 حالة تعاف من الفيروس، ليرتفع الإجمالي بذلك إلى 86 ألفا و396.

وأكدت الوزارة استمرار تراجع الوفيات جراء الفيروس، حيث سجلت البلاد 48 وفاة، لترفع الحصيلة إلى 3 آلاف 689.

وأشارت إلى تشخيص ألف و848 إصابة جديدة بالفيروس، لترتفع الحصيلة إلى 135 ألفا و569.

ولفتت إلى إجراء 330 ألفًا و687 فحصا الجمعة، ليبلغ إجمالي الفحوص مليونًا و298 ألفا و8069.

وأضافت أن ألفًا و219 مريضًا يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة.

وتعليقًا على ذلك، قال وزير الصحة فخر الدين قوجه، في تغريدة على تويتر: "المعطيات بشأن كورونا تظهر أنها بصالحنا لكنها ما زالت ليست نتائج نهائية".