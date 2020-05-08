صحيفة دنماركية: تركيا قوة عظمى في مجال الطائرات المسيرة

قالت صحيفة "إنفورميشن" الدنماركية، إن تركيا باتت قوة عظمى في الشرق الأوسط في مجال الطائرات المسيرة عن بعد.

ونشرت الصحيفة تقريرا حول الطائرات التركية المسيرة الاستطلاعية منها والمسلحة، أوضحت فيه أن تركيا اتفقت مع إسرائيل عام 2006 لشراء طائرات استطلاعية منها، واستلمتها بعد 5 أعوام من الاتفاق.

وأضافت أن تركيا اتجهت لتطوير برنامج الطائرات المسيرة المحلية، إثر مواجهتها لمشاكل في الطائرات المستوردة من إسرائيل.

ولفتت أن تركيا تواصل برنامجها المحلي للطائرات المسيرة الاستطلاعية والمسلحة، بقيادة المهندس سلجوق بيرقدار، مشيرة إلى أنه أكسب البرنامج وتيرة متسارعة عقب تلقيه طلبا من الجيش التركي لتزويده بطائرات مسيرة، عام 2014.

وأشارت إلى أن تركيا استخدمت الطائرات المسيرة الاستطلاعية والمسلحة بفعالية كبيرة في مواجهة الإرهاب، وعلى رأسها منظمة بي كا كا، فضلا عن عملياتها في سوريا، وليبيا، ما جعلها ترتقي للمرتبة الثالثة عالميا، في استخدام هذا النوع من الطائرات.

وأوضحت أن تركيا صدّرت طائراتها المسيرة إلى كل من قطر، وتونس، وأوكرانيا.

وأكدت على أن استخدام تركيا لطائراتها المسيرة المحلية، غير من مجرى الحروب في سوريا، وليبيا، وخاصة في مدينة إدلب السورية، حيث كبّدت قوات نظام بشار الأسد وحلفاءه خسائر فادحة.