أردوغان يتفقد أعمال بناء 3 مستشفيات في إسطنبول

تفقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، أعمال تشييد 3 مستشفيات في شطري مدينة إسطنبول، ضمن جهود مكافحة فيروس كورونا.

وتفقد أردوغان من الجو من خلال مروحية أعمال بناء مستشفى "سنجق تبه" الذي أعلن انطلاق بنائه أوائل أبريل/ نيسان الماضي.

ورافق أردوغان في جولته وزير الخزانة والمالية براءت ألبيرق، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن.

وحطت المروحية في منطقة قريبة من مكان بناء المستشفى الذي يقع في الشق الآسيوي من إسطنبول، ثم انتقل إلى أحد غرف المستشفى، حيث أطلعه وزير الصحة فخر الدين قوجه، على سير الأعمال الميدانية.

وعقب ذلك أقلعت مروحية الرئاسة مجددا، باتجاه "مطار أتاتورك" في الشق الأوروبي، حيث تتواصل أعمال بناء مستشفى داخل المطار لمكافحة كورونا.

وتفقد أردوغان أعمال البناء في المستشفى الذي يشيّد ضمن أسوار "مطار أتاتورك".

ومن المقرر أن يكتمل بناء المستشفيين اللذين بدأ العمل بهما في 9 أبريل/ نيسان الماضي، يوم 24 مايو/ أيار الجاري، بسعة 1008 أسرة لكل منهما.

بعدها توجهت المروحية التي تقل الرئيس لتفقد أعمال بناء مستشفى الدكتور إسماعيل نيازي قورتولموش العسكري في منطقة هاضم كوي بقضاء أرناؤوط كوي بإسطنبول.