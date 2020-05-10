تركيا تعلن رفع تدابير الحجر الصحي عن 303 مناطق

أعلنت وزارة الداخلية التركية رفع تدابير الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا عن 303 مناطق سكنية في 61 ولاية واستمرارها في 111 منطقة.

وقالت الوزارة في بيان، الأحد، إنها اتخذت إجراءات إدارية أو جزائية بحق 13 ألفا و716 شخصا خالفوا حظر التجول المفروض بين 8 و10 مايو/ أيار الحالي.

وأوضحت أن المواطنين بشكل عام التزموا بدرجة عالية بحظر التجول المفروض في 24 ولاية تركية منذ منتصف ليل الجمعة.

وأشارت إلى استعداد صالات ومراكز الحلاقة والتجميل في البلاد لاستئناف العمل اعتبارًا من غد الإثنين وفق شروط محددة.

وذكرت أن المواطنين الذين تتجاوز أعمارهم الـ65 والمصابين بأمراض مزمنة، تمكنوا اليوم من التجول لمدة 4 ساعات.

وأعلنت أن الأطفال دون سن 14 سيتمكنون من التجول يوم 13 مايو، والشباب بين 15 و20 عاما يوم 15 مايو، لمدة 4 ساعات.

واستنشق المسنون في تركيا، الأحد، الهواء الطلق خارج منازلهم، للمرة الأول منذ قرابة شهرين، بعد سماح السلطات لهم بالتجول، عقب فرض حجر منزلي عليهم لوقايتهم من فيروس كورونا.

ووفقًا لأحدث الإحصاءات التي نشرتها وزارة الصحة، الأحد، فإن عدد المتعافين من كورونا ارتفع إلى 92 ألفا و691 بعد تماثل 3 آلاف و211 للشفاء.

وارتفعت الإصابات إلى 138 ألفا و657، بعد تسجيل 1542، كما ارتفعت الوفيات إلى 3786، بعد تسجيل 47 وفاة.