صالونات الحلاقة التركية تستأنف عملها بمواعيد مسبقة للزبائن

على قدم وساق، يستعد الحلاق فولكان قليج، لاستئناف عمله بعد أكثر من 45 يوما من التوقف في إطار تدابير اتخذتها تركيا لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

ويتطلع العاملون في مجال الحلاقة وتصفيف الشعر والتجميل إلى يوم 11 مايو/ أيار الجاري، بعد قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السماح باستئناف أنشطتهم اعتبارا من الاثنين.

وبناء عليه، سيكون على الزبائن أخذ موعد مسبق من صالونات الحلاقة والتجميل للاستفادة من خدماتها، في إجراء يعد الأول من نوعه في تاريخ المهنة.

وتوقفت محال الحلاقة وتصفيف الشعر ومراكز التجميل عن العمل في 21 مارس/ آذار الماضي، بموجب تعميم صادر عن وزارة الداخلية.

- سعداء بالعودة إلى العمل

ويقول قليج، إن العاملين في هذا القطاع سعداء جدا بالعودة إلى العمل، الاثنين.

ويضيف، أن العاملين في هذا المجال "اتخذوا جميع الاحتياطات اللازمة في الصالونات لاستقبال الزبائن".

وبدأ أصحاب محال الحلاقة والتجميل، العمل على تنظيم مواعيد وساعات حضور الزبائن إلى صالوناتهم، بحيث تكون قادرة على تقديم خدماتها بنصف الطاقة الاستيعابية.

وفي هذا الإطار يقول قليج، "أتممنا تركيب أجهزة تعقيم آلات تجفيف الشعر والمقصات والمعدات الأخرى".

-تدابير أقرتها الحكومة

يشير رئيس غرفة الحلاقين ومصففي الشعر في ولاية ملاطية رمضان طوب باش، أن "الإغلاق في تركيا جاء بموجب تعميم صادر عن وزارة الداخلية لمواجهة كورونا".

ويردف أن "قرار الرئيس أردوغان، استئناف العمل في صالونات الحلاقة بعث السعادة في نفوس الحرفيين والعاملين في هذا القطاع".

ويلفت طوب باش، إلى أن الحرفيين "باتوا قاب قوسين أو أدنى من استكمال جميع الاحتياطات اللازمة للحد من انتشار كورونا، واتباع جميع قواعد النظافة".

ويؤكد أنه "تمشيا مع هذه التدابير سنقوم بتعقيم جميع المعدات وتزويد محالنا بكمامات ومناشف تستخدم لمرة واحدة، وتنظيم مواعيد الزبائن، للعمل بما يضمن المحافظة على قواعد التباعد الاجتماعي".

ويشير طوب باش، إلى أن الحرفيين العاملين في هذا المجال "سيستقبلون الزبائن وفق مواعيد محددة مسبقا، وسيتم تشغيل الصالونات بنصف طاقاتها الاستيعابية".