47 وفاة جديدة بكورونا في تركيا والإصابات الجديدة في تراجع

أعلنت وزارة الصحة التركية، الأحد، تعافي 3211 شخصاً من فيروس كورونا، ما يرفع حصيلة المتعافين إلى 92 ألفا و691.

وبحسب بيانات وزارة الصحة، فقد سجلت تركيا اليوم 47 حالة وفاة بكورونا، ما يرفع الحصيلة إلى 3786.

وعلى صعيد الإصابات الجديدة، أظهرت البيانات تسجيل 1542 إصابة جديدة، ما يرفع الحصيلة إلى 138 ألفا و657.

ودعا وزير الصحة التركي فخر الدين قوجا المواطنين إلى مواصلة الالتزام بتدابير كورونا بكل عزم دون تهاون.

وأضاف، في تغريدة عبر تويتر: قريباُ سيصل عدد المتعافين من كورونا إلى 100 ألف شخص وسيكون هناك تراجع أكبر في الوفيات والإصابات".