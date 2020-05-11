أردوغان يعلن حظر تجوال شامل في تركيا لمدة 4 أيام

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فرض حظر تجوال شامل في عموم تركيا لمدة 4 أيام اعتباراً من 16 مايو/ أيار الجاري.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها أردوغان، اليوم الاثنين، عقب انتهاء اجتماع مع أعضاء الحكومة عبر الفيديو كونفرانس.

وأضاف أردوغان أنه يجب أن يواصل الشعب حياته العادية ولكن وفق الإجراءات والتدابير التي ستحميه من خطر الوباء.

وأشار إلى أن تبرعات حملة التضامن لصالح متضرري كورونا بلغت ملياري ليرة (نحو 282 مليون دولار)

وأعلن أردوغان رفع قيود الدخول والخروج من وإلى 9 ولايات ليرتفع العدد إلى 16 والإبقاء عليه 15 تحت الحظر

وأكد أردوغان عزمهم على وضع تركيا بموقع أفضل في النظام العالمي الجديد الذي سيتشكل سياسيا واقتصاديا بعد كورونا