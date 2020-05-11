تركيا.. عدد المتعافين من كوفيد-19 يتجاوز 95 ألفا

أعلنت وزارة الصحة التركية، الأحد، تعافي 3089 شخصاً من فيروس كورونا، ما يرفع حصيلة المتعافين إلى 95 ألفا و780.

وبحسب بيانات وزارة الصحة، فقد سجلت تركيا اليوم 55 حالة وفاة بكورونا، ما يرفع الحصيلة إلى 3841.

وعلى صعيد الإصابات الجديدة، أظهرت البيانات تسجيل 1114 إصابة جديدة، ما يرفع الحصيلة إلى 139 ألفا و771.

وفي تعليقه على الإحصائيات الجديدة قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه إن معدل الإصابات اليومي بكورونا سينخفض لأقل من 1000 في حال تم الالتزام بالتدابير الوقائية.

ودعا وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه المواطنين إلى مواصلة الالتزام بتدابير كورونا بكل عزم دون تهاون.

وأضاف، في تغريدة عبر تويتر: قريبا سيصل عدد المتعافين من كورونا إلى 100 ألف شخص وسيكون هناك تراجع أكبر في الوفيات والإصابات".