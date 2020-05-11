مراكز التسوق في تركيا تفتح أبوابها مجدداً مع تدابير وقائية جديدة

استأنفت مراكز التسوق في تركيا، الاثنين، أعمالها وفتحت أبوابها من جديد أمام زبائنها، وذلك بعد إغلاقها سابقاً ضمن إطار تدابير مكافحة وباء كورونا.



يأتي ذلك ضمن إطار العودة إلى الحياة الطبيعية بشكل تدريجي، عقب تراجع انتشار فيروس كورونا في البلاد، خلال الأيام الأخيرة.



واستأنفت مراكز التسوق في عموم تركيا، أعمالها تزامناً مع تدابير صحية ووقائية جديدة اتخذتها في بنيتها.



وفي أحد مراكز التسوق بمدينة إسطنبول، خضع الزبائن لقياس درجة حرارتهم عند الدخول، دون أن يتم السماح بدخول من تتجاوز درجة حرارتهم 38 درجة، وطُلب منهم التوجه إلى المراكز الصحية.



وبحسب تعميم صادر عن الداخلية التركية، فإن مراكز التسوق التي ستفتح أبوابها أمام الزبائن، ملزمة باستقبال عدد محدود داخل المركز، حيث يكون هناك شخص واحد ضمن كل 10 أمتار مربعة.



كما يلزم التعميم الوزاري، القائمين على مراكز التسوق، باتخاذ كافة التدابير الصحية والوقائية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.



مراد أوغور، أحد زوار مراكز التسوق في إسطنبول، رحب بإعادة فتح مراكز التسوق أبوابها من جديد، مشددا على ضرورة مراعاة التدابير الصحية.



وأشار "أوغور" إلى أنه لمس مراعاة مركز التسوق الذي زاره، لقواعد الوقاية من كورونا.



والاثنين الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الحكومة وضعت خطة لتخفيف قيود مكافحة الفيروس، والعودة إلى الحياة الطبيعية تدريجيا، خلال مايو/ أيار ويونيو/ حزيران ويوليو/تموز.



وفي وقت سابق من الاثنين، افتتحت صالات الحلاقة وتصفيف الشعر والتجميل أبوابها أمام الزبائن في تركيا، للمرة الأولى بعد إغلاق دام قرابة شهرين، ضمن تدابير الوقاية من فيروس كورونا.