"العدالة والتنمية" التركي: سنعتبر مليشيات حفتر هدفاً مشروعا حال استهدفت بعثاتنا في ليبيا

حذر المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي، عمر تشليك، أن أنقرة ستعتبر مليشيات الانقلابي خليفة حفتر هدفا مشروعا إذا استهدفت بعثات تركيا في ليبيا.



جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده تشليك بمقر الحزب إثر اجتماع اللجنة المركزية للعدالة والتنمية الحاكم.

واستنكر تشليك حادثة سقوط قذيفة صاروخية بالقرب من السفارة التركية في طرابلس قبل أيام وشدد على عدم إمكانية القبول بذلك.



وقال تشليك: "من الآن فصاعدا، إذا استهدفت مليشيات حفتر بعثاتنا في ليبيا بأي شكل فسنعتبرها هدفا مشروعا".

وأردف: "على الجميع أن ينتبه إلى تصرفاته، فإن استهداف الأهداف والبعثات التركية بأي شكل من الأشكال يعني أنهم سيجعلون من أنفسهم هدفا مشروعا لنا".

وتطرق تشليك إلى الشأن السوري، حيث لفت إلى أهمية وقف إطلاق النار في إدلب للمضي قدما في المسار السياسي بسوريا.



وقال: "إذا استمرت أعمال اللجنة الدستورية في سوريا، فإن وقف إطلاق النار الدائم في إدلب سيكون له المساهمة الكبرى في ذلك".

ولفت إلى أن تحقيق وقف إطلاق نار دائم سيسهم في تحقيق الاستقرار في المرحلة المقبلة وعودة اللاجئين السوريين الموجودين في تركيا إلى ديارهم.