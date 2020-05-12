تركيا.. 53 وفاة جديدة بكورونا وشفاء 70 % من المصابين

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، إن 70 % من إجمالي مصابي كورونا في بلاده، تماثلوا للشفاء حتى الآن.

جاء ذلك في معرض تعليقه على المعطيات الحديثة لفيروس كورونا، الثلاثاء، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وحسب المعطيات الأخيرة، ارتفعت الإصابات إلى 141 ألفا و475 إثر تشخيص 1704 حالات.

فيما سجلت تركيا 53 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 3 آلاف و894.

واقترب عدد المتعافين من حاجز 100 ألف، بوصوله إلى 98 ألفا و889، إثر تسجيل 3 آلاف و109 حالات شفاء جديدة.

وأفاد وزير الصحة التركي تعليقا على الإحصائيات "إصابات كورونا الجديدة ضمن الحدود المتوقعة، وشفاء 70 % من مرضى الفيروس".

وأضاف "مرضى العناية المركزة في انخفاض مستمر، وكفاحنا ضد الفيروس يكون بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي".