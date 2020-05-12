131 دولة تطلب مساعدة تركيا في مكافحة وباء كورونا

قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي، عمر تشليك، إن أنقرة تلقت طلبات مساعدة بأشكال مختلفة من نحو 131 دولة؛ لمكافحة كورونا، وتمت تلبية طلبات 76 منها حتى اليوم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده تشليك بمقر الحزب، الثلاثاء، إثر اجتماع اللجنة المركزية للعدالة والتنمية الحاكم.

وأوضح تشليك: "تقدمت نحو 131 دولة حتى اليوم بطلبات إلى تركيا سواء على شكل تبرعات أو بيع مستلزمات أومساعدات مالية، وتمت تلبية طلبات 76 دولة حتى الآن".

وأضاف "أرسلنا مؤخرا مساعدات بقيمة 5 ملايين دولار إلى الشعب الفلسطيني الشقيق".

وأعرب تشليك عن أسفه الكبير للوضع المأساوي في دور المسنين بأوروبا، إثر تفشي كورونا.

وأشار إلى أن إحدى الدول (لم يسمها) اعترفت مؤخرا بشكل رسمي بالفشل في حماية مسنيها من الفيروس.

ولفت تشليك إلى أن تركيا تنتهج سياسة صحية تولي أهمية للإنسان، حتى باتت نموذجا للعالم.

واستشهد بالصروح الصحية التي أنجزتها حكومات العدالة والتنمية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، وفي مقدمتها المدن الطبية.

وأشار تشليك إلى أن الثورات الصحية التي قامت بها حكومات العدالة والتنمية منذ مجيئها للسلطة عام 2002، جعلت البلاد مهيئة لمكافحة الأمراض مثل فيروس كورونا الذي اجتاح العالم.