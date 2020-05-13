تركيا..58 وفاة جديدة بكورونا وزيادة ملحوظة في أعداد المتعافين

أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 58 حالة وفاة جديدة بوباء كورونا كوفيد-19 لترتفع حصيلة الوفيات جراء الوباء إلى 3 آلاف و952.

وحسب المعطيات الأخيرة سجلت تركيا ألف و639 حالة إصابة خلال آخر 24 ساعة ترفع الحصيلة إلى 143 ألف و114 إصابة.

وتجاوز عدد المتعافين 101 ألف بعد تعافي ألفين و826 شخصاً خلال آخر 24 ساعة وبذلك تتجاوز أعداد المتعافين 71في المئة من إجمالي عدد حالات الإصابة.

وأشار وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه في تعليقه على الإحصائيات إلى أن عدد المرضى بوحدات العناية المركزة انخفض إلى ما دون الألف لأول مرة.

وأضاف أن أعداد حالات الكشف بلغت حوالي مليون ونصف المليون