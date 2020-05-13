تشاووش أوغلو: تركيا ضمن أول 5 دول في تلبية احتياجات العالم

أشاد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، بكفاءة بلاده الإنتاجية، مشيرًا أنها ضمن البلدان الخمسة الرائدة عالميًا في العديد من القطاعات.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الأربعاء، خلال لقاء جمعه مع طلاب قسم العلاقات الدولية بجامعة "قوتش" التركية الخاصة، عبر تقنية "فيديو كونفرانس".

وبهذا الخصوص، قال تشاووش أوغلو، إن العالم عندما يفكّر في الدول التي يمكن تأمين احتياجاته منها، فإنه يضع تركيا ضمن البلدان الخمس الأوائل.

وأوضح أن هذه الاحتياجات تشمل مختلف القطاعات بدءاً من المواد الغذائية، ومروراً بالمعدات الطبية والصناعات الدفاعية.

وشدد تشاووش أوغلو على أن بلاده تحرص على تحويل الأزمات التي تظهر خلال المرحلة الراهنة إلى فرص، مشيرًا إلى جهود أنقرة الفعالة على الصعيد الدولي، في مكافحة وباء كورونا.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان، قد صرّح في وقت سابق، أن حكومته عازمة على المضي قدما للارتقاء بتركيا إلى المكانة التي تستحقها في النظام العالمي الجديد المرتقب ظهوره عقب تفشي وباء كورونا.

وأضاف: "بإذن الله عازمون على جعل تركيا واحدة من الدول الـ10 الأكثر تقدمًا عالميا، وبمشيئة الله ستأخذ مكانها الذي تستحقه على المستوى العالمي عقب انتهاء مرحلة كورونا".