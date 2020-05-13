كورونا.. "تيكا" التركية ترسل مساعدات إلى جيبوتي والصومال

أرسلت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا"، مساعدات إنسانية وطبية، إلى كل من جيبوتي والصومال، في إطار دعم البلدين لمواجهة فيروس كورونا.

ففي جيبوتي، قال "كوتلو خان يوجل"، منسق شؤون "تيكا"، إن المساعدات تم تسليمها إلى الهلال الأحمر الجيبوتي.

وأضاف "يوجل" في كلمة خلال حفل تسليم المساعدات، الثلاثاء، إن الطرود المقدمة تتضمن ألبسة واقية ومواد تنظيف وتعقيم.

وأكد أن وكالته ستواصل الوقوف إلى جانب شعب جيبوتي في أيامه الصعبة، مبينا أن هذه الطرود جزء من مساعدات تقدمها "تيكا" لكافة المحتاجين حول العالم.

من جانبه شكر رئيس الهلال الأحمر الجيبوتي عبدي ابرهيم فرح، تركيا ووكالة "تيكا" على المساعدات المقدمة.

وفي الصومال، قدمت "تيكا" مساعدات غذائية لـ500 أسرة يعيشون في مخيمات قرب العاصمة مقديشو.

وأوضحت الوكالة التركية في بيان، أن المساعدات تضمنت الدقيق والأرز والسكر والزيت ومواد غذائية أخرى.

وشكر سكان المخيم، تركيا ووكالة "تيكا" على المساعدات المقدمة.